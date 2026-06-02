«Одинаковые голы забивают». Эксперты L'Équipe обсудили вероятный переход Батракова в «ПСЖ»

Журналисты L'Équipe обсудили возможный переход россиянина Алексея Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ».

— Другая новость о «ПСЖ»: возможный приезд россиянина Алексея Батракова.

— Да, это молодой 20-летний атакующий полузащитник. Он выступает за московский «Локомотив». В этом сезоне в России он забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач в 36 матчах. Он уже полтора года вызывается в сборную, регулярно выходит в стартовом составе. На самом деле, Луиш Кампуш и его скауты следят за ним уже несколько месяцев. И руководство московского «Локомотива» ожидает получить предложение в самое ближайшее время.

— Послушайте, если быть до конца честным, я думаю, что никто не смотрит российский чемпионат. Так что, положа руку на сердце…

— Да, у меня такое впечатление, что они все одинаковые голы забивают… такие удары, ну вы понимаете.

— Но если говорить о трансферах «ПСЖ», то тут можно доверять руководству.

— Да, но…

— Но что еще удивительно, так это то, что обычно европейские клубы больше не смотрят в сторону российских игроков.

— Да, «ПСЖ» уже подписал Сафонова, а теперь они, судя по всему, не прочь подписать еще одного игрока, — сказали журналисты в эфире.

Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.