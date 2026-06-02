Лучано Спаллетти на русском ответил болельщику на вопрос о языковом барьере

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти на русском языке ответил на вопрос ребёнка о том, как ему удаётся находить общий язык с футболистами из разных стран.

«Победа — это здорово, но мы должны попробовать сделать это снова», — сказал Спаллетти на русском языке. После этого тренер перешёл на итальянский язык.

С 2010 по 2014 год итальянский тренер работал с петербургским «Зенитом». Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России, а также по одному разу выиграла Кубок и Суперкубок страны.

По итогам сезона «Ювентус» под руководством Спаллетти набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице Серии А, в зоне Лиги Европы. При этом туринская команда утратила место в зоне Лиги чемпионов в предпоследнем туре, проиграв «Фиорентине» со счётом 0:2.