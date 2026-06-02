Романо назвал трёх кандидатов, которых рассматривают в «Реале» на место ушедшего Карвахаля

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на место правого защитника после ухода капитана команды Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает журналист и инсайдер в соцсети X.

По информации источника, основными кандидатами в «Реале» называются нидерландец Дензел Дамфрис из «Интера» и испанский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Педро Порро. Отмечается, что резервным вариантом является ещё один испанец, латераль лиссабонского «Спортинга» Иван Фреснеда, за игрой которого были отправлены скауты.

Карвахаль является воспитанником мадридского «Реала». Нынешний капитан «Королевского клуба» непрерывно выступал за основную команду с лета 2013 года. В мае футболист объявил об уходе. В минувшем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 451 матч в составе «Реала», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 66 ассистами.

