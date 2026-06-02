Состав сборной Ганы по футболу на ЧМ-2026: список игроков

Сборная Ганы объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026
Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал окончательный состав к чемпионату мира по футболу – 2026.

Состав сборной Ганы:

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»).

Защитники: Баба Абдул-Рахман (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Джонас Аджети («Вольфсбург»), Коджо Пепра Оппонг («Ницца»).

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Кваси Сибо («Реал Овьедо»), Огустин Боакье («Сент-Этьен»), Калеб Йиренки («Норшелланн»), Абдул Фатаву Иссааку («Лестер Сити»), Камал Сулемана («Аталанта»).

Нападающие: Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Джордан Айю («Лестер Сити»).

Сборная Ганы сыграет в одной группе с Панамой, Англией и Хорватией.

