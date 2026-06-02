Колумбия — Коста-Рика, результат матча 2 июня 2026 года, счёт 3:1, товарищеский матч перед ЧМ-2026, Карраскаль, Луис Диас, Суарес

Колумбия обыграла Коста-Рику в товарищеском матче. Экс-игрок «Динамо» и ЦСКА сделал ассист
Завершился товарищеский матч между сборными Колумбии и Коста-Рики в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла на стадионе «Эль Кампин» в колумбийской Боготе. Уверенную победу со счётом 3:1 праздновали футболисты хозяев.

02 июня 2026, вторник. 02:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 1
Коста-Рика
1:0 Санчес – 17'     2:0 Диас – 24'     2:1     3:1 Суарес – 81'    

На 17-й минуте счёт встречи открыл защитник колумбийцев Давинсон Санчес с передачи вингера Луиса Диаса. Через семь минут вингер Диас забил и сам, упрочив преимущество хозяев. Ассистировал ему экс-игрок московски «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль. На 33-й минуте хавбек костариканцев Андрей Сото отыграл один мяч. На 81-й минуте форвард Луис Суарес установил окончательный результат.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Коста-Рика не смогла пробиться на мировое первенство.

