Колумбия обыграла Коста-Рику в товарищеском матче. Экс-игрок «Динамо» и ЦСКА сделал ассист

Завершился товарищеский матч между сборными Колумбии и Коста-Рики в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Встреча прошла на стадионе «Эль Кампин» в колумбийской Боготе. Уверенную победу со счётом 3:1 праздновали футболисты хозяев.

На 17-й минуте счёт встречи открыл защитник колумбийцев Давинсон Санчес с передачи вингера Луиса Диаса. Через семь минут вингер Диас забил и сам, упрочив преимущество хозяев. Ассистировал ему экс-игрок московски «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль. На 33-й минуте хавбек костариканцев Андрей Сото отыграл один мяч. На 81-й минуте форвард Луис Суарес установил окончательный результат.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Колумбии сыграет в группе K с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана. Коста-Рика не смогла пробиться на мировое первенство.