Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Мурад Мусаев: не все хотели второго чемпионства «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями о том, почему не все нейтральные болельщики хотели чемпионства «быков» в сезоне-2025/2026 в сравнении с кампанией-2024/2025, где чёрно-зелёные взяли титул.

— В прошлом сезоне, казалось, почти вся страна желала «Краснодару» чемпионства. Сейчас отношение нейтральных болельщиков изменилось?
— Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. В этом году «Краснодар» — команда №1 в России по проценту заполняемости своей арены. На наш 33-тысячный стадион приходило в среднем больше 29 000 зрителей. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума! Все смотрят футбол, даже женщины и бабушки. Даже когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: «Вы для нас всё равно чемпионы». Эта поддержка даёт нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше. Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают «Краснодару» чемпионства назло «Зениту». Мы играем для своих болельщиков и своего города. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, эти люди всегда с командой, и мы очень ими дорожим, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона в Мир РПЛ. Чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
