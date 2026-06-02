Экс-игрок сборной Франции: если бы «Арсенал» обыграл «ПСЖ» был бы скандал

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри остался недоволен игрой «Арсенала» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4, пен.).

«Намерения «Арсенала» были ясны с самого начала матча. Они ничего не сделали. Ни разу не вышли на поле, чтобы создать хоть что-то. Мы видели только выносы в небо. Мы видели команду, которая систематически тянула время. Это было невыносимо, отвратительно!

И самое ужасное для футбола — то, что они почти создали иллюзию, будто можно выиграть Лигу чемпионов, делая так мало. Это просто пустышки! Я очень рад, что у них ничего не получилось. Если они когда-нибудь хотят выиграть этот трофей, пусть начнут играть в футбол! Это не «Арсенал», у этого клуба есть история. Они не могут играть так, это невозможно. Если бы они выиграли, это был бы скандал», — приводит слова Дюггари Footmercato.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.