«Зенит» отреагировал на то, что Спаллетти на русском языке ответил на вопрос болельщика

«Зенит» отреагировал на то, что Спаллетти на русском языке ответил на вопрос болельщика
«Зенит» с отсылкой к «Гарри Поттеру» отреагировал на то, что тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти на русском языке ответил на вопрос ребёнка о том, как ему удаётся находить общий язык с футболистами из разных стран.

— После стольких лет?
— Всегда, — написал «Зенит» в своём телеграм-канале.

С 2010 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский «Зенит». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом России, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

В сезоне «Ювентус» под руководством Спаллетти набрал 69 очков и завершил чемпионат Италии на шестом месте, попав в зону Лиги Европы. Туринский клуб лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в предпоследнем туре после поражения от «Фиорентины» со счётом 0:2.

