Официальный мяч ЧМ-2026 придётся заряжать как мобильный телефон — YNews

На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновлённую технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира Trionda, информирует YNews.

Внутри мяча находится миниатюрный датчик весом 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о его движении. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду и будет отслеживать его скорость, траекторию, вращение и точный момент касания игроком. Полученные сведения объединяются с данными от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля, после чего искусственный интеллект формирует трёхмерную модель происходящего для помощи арбитрам.

Технология создана для повышения точности определения офсайдов, так как датчик фиксирует точную долю секунды при передаче, а система камер – положение футболистов. Это призвано сократить количество спорных эпизодов и ускорить работу судей, в том числе при рассмотрении возможной игры рукой и фиксации гола на линии ворот.

Примечательно, что конструкция Trionda была доработана по сравнению с мячом Al Rihla, который использовался на чемпионате мира 2022 года. Теперь датчик встроен в специальный отсек внутри одной из панелей, а для сохранения идеального баланса инженеры добавили систему противовесов. Перед матчами мячи необходимо заряжать: встроенного аккумулятора хватает примерно на шесть часов непрерывной работы, а при замене мяча во время матча система автоматически переключается на новый экземпляр без потери данных.