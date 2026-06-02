Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Официальный мяч ЧМ-2026 придётся заряжать как мобильный телефон — YNews

Официальный мяч ЧМ-2026 придётся заряжать как мобильный телефон — YNews
Комментарии

На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые полноценно используют обновлённую технологию Connected Ball Technology, встроенную в официальный мяч турнира Trionda, информирует YNews.

Внутри мяча находится миниатюрный датчик весом 14 граммов, который в режиме реального времени собирает данные о его движении. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду и будет отслеживать его скорость, траекторию, вращение и точный момент касания игроком. Полученные сведения объединяются с данными от 12 высокоскоростных камер, установленных по периметру поля, после чего искусственный интеллект формирует трёхмерную модель происходящего для помощи арбитрам.

Технология создана для повышения точности определения офсайдов, так как датчик фиксирует точную долю секунды при передаче, а система камер – положение футболистов. Это призвано сократить количество спорных эпизодов и ускорить работу судей, в том числе при рассмотрении возможной игры рукой и фиксации гола на линии ворот.

Примечательно, что конструкция Trionda была доработана по сравнению с мячом Al Rihla, который использовался на чемпионате мира 2022 года. Теперь датчик встроен в специальный отсек внутри одной из панелей, а для сохранения идеального баланса инженеры добавили систему противовесов. Перед матчами мячи необходимо заряжать: встроенного аккумулятора хватает примерно на шесть часов непрерывной работы, а при замене мяча во время матча система автоматически переключается на новый экземпляр без потери данных.

Trionda — официальный мяч ЧМ-2026

Trionda — официальный мяч ЧМ-2026

Фото: FIFA

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Исследование: объём онлайн-ставок на ЧМ-2026 в США может достичь $ 4,3 млрд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android