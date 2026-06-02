На чемпионском параде «Арсенала» Эдегор попал мячом в голову полицейского

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор во время чемпионского парада «Арсенала» попал мячом в голову полицейского.

Катаясь на крыше чемпионского автобуса, Эдегор решил скинуть мяч головой на радость ликующей толпе. Полузащитник, держа стакан пива, головой отдавал пас в толпу, но не рассчитал траекторию и срезал мяч вниз — точно в фуражку шедшему у колёс полицейскому.

Мартин тут же спрятался на крыше двухэтажного автобуса, а другие игроки «Арсенала», в частности Букайо Сака, стали кричать: «Арестуйте его!» Видео произошедшего можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, чемпионский парад «Арсенала» состоялся в прошедшие выходные в Лондоне по случаю победы клуба в английской Премьер-лиге, которая стала первой за 22 года. Примечательно, что парад установил рекорд — по оценкам службы столичной полиции, в празднованиях приняли участие более 1,5 млн человек, что является рекордным показателем среди всех когда-либо проводившихся в стране парадов.