Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На чемпионском параде «Арсенала» Эдегор попал мячом в голову полицейского

На чемпионском параде «Арсенала» Эдегор попал мячом в голову полицейского
Комментарии

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор во время чемпионского парада «Арсенала» попал мячом в голову полицейского.

Катаясь на крыше чемпионского автобуса, Эдегор решил скинуть мяч головой на радость ликующей толпе. Полузащитник, держа стакан пива, головой отдавал пас в толпу, но не рассчитал траекторию и срезал мяч вниз — точно в фуражку шедшему у колёс полицейскому.

Мартин тут же спрятался на крыше двухэтажного автобуса, а другие игроки «Арсенала», в частности Букайо Сака, стали кричать: «Арестуйте его!» Видео произошедшего можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Напомним, чемпионский парад «Арсенала» состоялся в прошедшие выходные в Лондоне по случаю победы клуба в английской Премьер-лиге, которая стала первой за 22 года. Примечательно, что парад установил рекорд — по оценкам службы столичной полиции, в празднованиях приняли участие более 1,5 млн человек, что является рекордным показателем среди всех когда-либо проводившихся в стране парадов.

Материалы по теме
Футболист «Арсенала» Эдегор — перед матчем с «ПСЖ»: всю жизнь мечтал о победе в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android