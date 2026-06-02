Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» уволил главного тренера Сержиу Консейсау

«Аль-Иттихад» уволил главного тренера Сержиу Консейсау
Комментарии

«Аль-Иттихад» официально сообщил о расставании с главным тренером Сержиу Консейсау.

51-летний португальский специалист работал с командой с октября 2025 года. Под его руководством «Аль-Иттихад» финишировал на пятой строчке чемпионата Саудовской Аравии, добрался до полуфинала Кубка Короля, а также вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

В клубе отметили, что решение о прекращении сотрудничества было принято после детального анализа выступлений команды и оценки достигнутых результатов. Руководство считает этот шаг необходимым для реализации целей и задач, поставленных перед клубом на следующем этапе развития.

Потасовка среди зрителей на матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Материалы по теме
Месси и Роналду уже не те. А кто тогда выиграет ЧМ-2026?
Месси и Роналду уже не те. А кто тогда выиграет ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android