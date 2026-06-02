«Аль-Иттихад» уволил главного тренера Сержиу Консейсау

«Аль-Иттихад» официально сообщил о расставании с главным тренером Сержиу Консейсау.

51-летний португальский специалист работал с командой с октября 2025 года. Под его руководством «Аль-Иттихад» финишировал на пятой строчке чемпионата Саудовской Аравии, добрался до полуфинала Кубка Короля, а также вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов.

В клубе отметили, что решение о прекращении сотрудничества было принято после детального анализа выступлений команды и оценки достигнутых результатов. Руководство считает этот шаг необходимым для реализации целей и задач, поставленных перед клубом на следующем этапе развития.

