Перед чемпионатом мира — 2026 робота научили играть в футбол

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео с гуманоидным роботом Atlas, в котором машина осваивает футбольные движения, наблюдая за записями матчей чемпионатов мира. Демонстрацию приурочили к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В ролике Atlas сначала изучает игровые эпизоды на большом экране, анализируя положение тела футболистов, их движения и реакции в разных ситуациях. Затем робот отправляется в тренировочную зону и практически сразу повторяет увиденные действия. Например, Atlas переносит вес на опорную ногу, плавно прокатывает мяч и выполняет упражнения на координацию и баланс — по мере тренировки движения становятся более естественными и уверенными.

Робот пытается воспроизводить не только механику футбола, но и эмоции игроков — после удачного упражнения Atlas вскидывает руки вверх, имитируя празднование гола, а в другой сцене опускается на одно колено, копируя реакцию футболиста после травмы. В компании утверждают, что робот повторял жесты сразу после просмотра соответствующих кадров матчей.

Также разработчики намекнули, что Atlas и четвероногий робот Spot могут появиться на мероприятиях чемпионата мира 2026 года, однако подробностей о возможной роли роботов пока не раскрывают.

