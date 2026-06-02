Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» выступил с заявлением по делу о шпионаже за «Мидлсбро»

«Саутгемптон» выступил с заявлением по делу о шпионаже за «Мидлсбро»
Комментарии

«Саутгемптон» выступил с заявлением после того, как Арбитражная комиссия отклонила апелляцию клуба на наказание по делу о шпионаже за тренировкой «Мидлсбро».

«Саутгемптон» принимает к сведению публикацию Арбитражной комиссии с письменным обоснованием решения об отклонении нашей апелляции на санкции, ранее наложенные на нас Дисциплинарной комиссией в рамках разбирательства EFL.

Мы признаём, что клуб нарушил действующие правила, и согласны с тем, что дисциплинарные органы имели право прийти к выводу, что для установления серьёзного нарушения не требовалось доказывать наличие спортивной выгоды. Клуб признаёт, что отдельные аспекты нашей первоначальной реакции на ситуацию не были проработаны с должной тщательностью. Мы также считаем, что вопрос мог быть урегулирован иначе ещё на раннем этапе, и берём на себя ответственность за ошибочную оценку обстоятельств.

Несмотря на это, мы удовлетворены тем, что признали обвинения и после начала официального расследования EFL обеспечили полное сотрудничество и максимальную открытость.

Мы также отмечаем, что клуб оценивался по самым высоким стандартам честности и добросовестности, и это абсолютно справедливо. Однако нам сложно принять тот факт, что столь же тщательный подход, по всей видимости, не был применён к формированию самой дисциплинарной комиссии, учитывая очевидные исторические и косвенные связи двух её членов с «Мидлсбро».

Хотя эти обстоятельства сами по себе не доказывают предвзятость, они вызывают закономерные вопросы относительно последовательности, восприятия и уровня независимости, которого ожидают от разбирательств подобного масштаба.

Клуб также обеспокоен тем, какое значение было придано утверждениям о давлении на младших сотрудников команды с целью их вовлечения в происходящее, тогда как некоторые наиболее серьёзные обвинения, как представляется, не были подтверждены прямыми доказательствами. Вместе с тем молодые сотрудники клуба не должны были оказаться в ситуации, где могли чувствовать давление, и клуб принимает на себя ответственность за недостатки в руководстве и контроле», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее «Саутгемптон» был отстранён от права участия в матче финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа за тренировкой «Мидлсбро».

Фанат «Саутгемптона» празднует победу команды, сняв протез ноги

Материалы по теме
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android