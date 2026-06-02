«Саутгемптон» выступил с заявлением по делу о шпионаже за «Мидлсбро»

«Саутгемптон» выступил с заявлением после того, как Арбитражная комиссия отклонила апелляцию клуба на наказание по делу о шпионаже за тренировкой «Мидлсбро».

«Саутгемптон» принимает к сведению публикацию Арбитражной комиссии с письменным обоснованием решения об отклонении нашей апелляции на санкции, ранее наложенные на нас Дисциплинарной комиссией в рамках разбирательства EFL.

Мы признаём, что клуб нарушил действующие правила, и согласны с тем, что дисциплинарные органы имели право прийти к выводу, что для установления серьёзного нарушения не требовалось доказывать наличие спортивной выгоды. Клуб признаёт, что отдельные аспекты нашей первоначальной реакции на ситуацию не были проработаны с должной тщательностью. Мы также считаем, что вопрос мог быть урегулирован иначе ещё на раннем этапе, и берём на себя ответственность за ошибочную оценку обстоятельств.

Несмотря на это, мы удовлетворены тем, что признали обвинения и после начала официального расследования EFL обеспечили полное сотрудничество и максимальную открытость.

Мы также отмечаем, что клуб оценивался по самым высоким стандартам честности и добросовестности, и это абсолютно справедливо. Однако нам сложно принять тот факт, что столь же тщательный подход, по всей видимости, не был применён к формированию самой дисциплинарной комиссии, учитывая очевидные исторические и косвенные связи двух её членов с «Мидлсбро».

Хотя эти обстоятельства сами по себе не доказывают предвзятость, они вызывают закономерные вопросы относительно последовательности, восприятия и уровня независимости, которого ожидают от разбирательств подобного масштаба.

Клуб также обеспокоен тем, какое значение было придано утверждениям о давлении на младших сотрудников команды с целью их вовлечения в происходящее, тогда как некоторые наиболее серьёзные обвинения, как представляется, не были подтверждены прямыми доказательствами. Вместе с тем молодые сотрудники клуба не должны были оказаться в ситуации, где могли чувствовать давление, и клуб принимает на себя ответственность за недостатки в руководстве и контроле», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Ранее «Саутгемптон» был отстранён от права участия в матче финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа за тренировкой «Мидлсбро».

