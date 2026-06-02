Андрес Иньеста объяснил своё назначение тренером в клуб ОАЭ

Главный тренер «Галф Юнайтед» Андрес Иньеста прокомментировал своё назначение в клуб из второго дивизиона ОАЭ.

«Галф Юнайтед» кажется мне идеальным местом для начала новой главы в моей карьере. Футбол дал мне очень многое, и теперь я хочу вернуть часть этого через тренерскую работу, обучение и ежедневное взаимодействие с молодыми игроками, которые обладают талантом и стремлением добиваться больших успехов.

Я верю в развитие футболистов через терпение, чёткое понимание игры и индивидуальный подход к каждому игроку.

«Галф Юнайтед» разделяет эти принципы, поэтому я и принял это предложение. Я хочу развиваться как тренер, набираться практического опыта и в дальнейшем получить Pro-лицензию», — заявил Иньеста в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, для 42-летнего испанца этот клуб будет первым в тренерской карьере.

