ESPN опубликовал подробности ситуации с поиском нового тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» готовится начать официальные переговоры с Андони Ираолой по поводу назначения на пост главного тренера.

Как сообщает ESPN, руководство мерсисайдцев считает 43-летнего испанского специалиста главным претендентом на вакантную должность. Одним из преимуществ кандидатуры Ираолы является то, что его финансовые запросы не станут проблемой для клуба.

Во время работы в «Борнмуте» тренер рассчитывал получать около £ 10 млн в год. Тогда клуб не смог удовлетворить эти требования, однако «Ливерпуль» готов предложить специалисту аналогичную зарплату. Ранее такую же сумму зарабатывал Арне Слот.

В числе кандидатов также остаётся наставник «Штутгарта» Себастьян Хёнес, однако именно Ираола на данный момент считается главным фаворитом на должность.

В «Ливерпуле» рассчитывают определиться с новым главным тренером до начала клубного чемпионата мира, чтобы специалист успел полноценно подготовить команду к сезону-2026/2027 и принять участие в формировании состава на предстоящее футбольное лето.

