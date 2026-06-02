Football Italia сообщил, в какие клубы может перейти Виктор Осимхен

Будущее нападающего сборной Нигерии и «Галатасарая» Виктора Осимхена остаётся под вопросом в преддверии летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

27-летний футболист не попал в заявку сборной Нигерии на товарищеский матч с Польшей, который пройдёт 3 июня. По словам главного тренера сборной, ситуация вокруг возможного трансфера может помешать игроку полностью сосредоточиться на выступлении за национальную команду.

Как сообщает источник, интерес к Осимхену проявляют сразу несколько клубов Серии А, в том числе «Ювентус» и «Рома».

Решение о будущем нигерийца может быть принято уже этим летом. В чемпионате Турции в этом сезоне Осимхен забил 15 голов и отдал пять ассистов в 22 матчах. В Лиге чемпионов у него семь голов и три ассиста в 10 встречах.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»