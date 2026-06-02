Модрич вызван на пятый ЧМ в карьере — больше только у Месси, Роналду и Очоа

Накануне была публикована официальная заявка сборной Хорватии на чемпионат мира — 2026, куда вошёл 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич.

Ранее Модрич играл на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов. Таким образом, игрок поедет на пятый чемпионат мира в своей карьере.

Лишь три футболиста в истории вызывались на чемпионат мира чаще – по шесть раз в заявку своих сборных попадали Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).

Ранее сообщалось, что 40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.