Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич вызван на пятый ЧМ в карьере — больше только у Месси, Роналду и Очоа

Модрич вызван на пятый ЧМ в карьере — больше только у Месси, Роналду и Очоа
Комментарии

Накануне была публикована официальная заявка сборной Хорватии на чемпионат мира — 2026, куда вошёл 40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич.

Ранее Модрич играл на чемпионатах мира 2006, 2014, 2018 и 2022 годов. Таким образом, игрок поедет на пятый чемпионат мира в своей карьере.

Лишь три футболиста в истории вызывались на чемпионат мира чаще – по шесть раз в заявку своих сборных попадали Лионель Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Гильермо Очоа (Мексика).

Ранее сообщалось, что 40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира — 2026 сыграет в группе L. Её соперниками станут команды Англии, Панамы и Ганы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
40-летний Лука Модрич завершит карьеру после ЧМ-2026 — Николо Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android