Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев рассказал, как провёл ночь после проигрыша «Краснодара» «Спартаку» в Кубке России

Мусаев рассказал, как провёл ночь после проигрыша «Краснодара» «Спартаку» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об эмоциях после проигрыша «Спартаку» в финале Кубка России.

«После матча и пресс-конференции с тренерами поехали в отель. Немного посидели в лобби. Понимая, что всё равно никто до утра не заснёт, предложил сходить куда-то поужинать. После таких матчей не стоит в одиночестве сидеть в номере. На матч приезжали мои друзья из Краснодара. Увиделись с ними в центре, перекусили и пошли гулять по вечерней Москве. Немножко развеялись, подышали свежим воздухом и около двух ночи вернулись в отель.

Часа два я всё-таки поспал. Около пяти проснулся и больше не ложился. Тем более у нас был ранний вылет в Краснодар», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в РПЛ «Краснодар» также не смог победить, пропустив на первую строчку «Зенит».

Чемпионство «Зенита» — заслуженное? Новый «Краснодар». ПЛН #133

Материалы по теме
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Эксклюзив
«Галицкий дал наставления на прощание». Большой разговор с рекордсменом «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android