Мусаев рассказал, как провёл ночь после проигрыша «Краснодара» «Спартаку» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об эмоциях после проигрыша «Спартаку» в финале Кубка России.

«После матча и пресс-конференции с тренерами поехали в отель. Немного посидели в лобби. Понимая, что всё равно никто до утра не заснёт, предложил сходить куда-то поужинать. После таких матчей не стоит в одиночестве сидеть в номере. На матч приезжали мои друзья из Краснодара. Увиделись с ними в центре, перекусили и пошли гулять по вечерней Москве. Немножко развеялись, подышали свежим воздухом и около двух ночи вернулись в отель.

Часа два я всё-таки поспал. Около пяти проснулся и больше не ложился. Тем более у нас был ранний вылет в Краснодар», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в РПЛ «Краснодар» также не смог победить, пропустив на первую строчку «Зенит».

