Флорентино Перес согласовал трансфер Ибраима Конате в «Реал» — El Chiringuito

Защитник Ибраима Конате станет игроком «Реала» если Флорентино Перес будет переизбран на пост президента мадридского клуба, сообщает El Chiringuito.

По информации испанских источников, действующий глава «сливочных» уже достиг договорённости с французским защитником и фактически подготовил сделку. Однако её окончательное завершение напрямую зависит от сохранения Переса на президентской должности.

Недавно Конате покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента после окончания контракта. Несмотря на интерес со стороны ряда европейских клубов, главным претендентом на подписание 27-летнего футболиста остаётся именно «Реал».

Если Перес сохранит свой пост по итогам выборов, мадридский клуб сможет завершить переход защитника без выплаты трансферной компенсации.

Также сообщается, что следом за Конате в таком случае в «Реал» перейдёт полузащитник «Комо» Нико Пас.

