Мурад Мусаев высказался о критике Боселли, вспомнив легендарный промах Роберто Баджо

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как отнёсся к критике игроков, не забивших пенальти в финале Кубка России со «Спартаком», вспомнив легендарный промах Роберто Баджо.

«Это ваша работа — находить виновных, писать громкие заголовки. Наверное, это нормально, что так происходит. Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живёт с этим. Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо. Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех – и Боселли и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали. Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист. Но так бывает, не сложилось. А то, что происходило в прессе, — это часть футбола», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.