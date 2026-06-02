Оливер Гласнер сегодня встретится с представителями «Милана» — Николо Скира

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера после недавнего увольнения Массимилиано Аллегри из-за неудовлетворительных результатов команды.

Как сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X, на сегодня запланирована встреча представителей «россонери» с Оливером Гласнером. Австрийский специалист входит в число главных кандидатов на пост наставника миланского клуба.

Гласнер возглавляет «Кристал Пэлас», с которым сумел добиться заметного прогресса в последние сезоны. Руководство «Милана» рассматривает 51-летнего тренера как одного из приоритетных вариантов для начала нового проекта.

Гласнер с «Пэлас» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций.

