«Арсенал» хочет подписать минимум трёх игроков летом — Фабрицио Романо

Лондонский «Арсенал» рассчитывает подписать трёх футболистов в ходе летнего трансферного окна, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб намерен приобрести топового вингера, полузащитника и правого защитника. Уточняется, что «канониры» могут подписать и более трёх игроков, но это в том числе зависит и от ухода других футболистов.

Команда тренера Микеля Артеты стала чемпионом АПЛ в прошедшем сезоне, а также вышла в финал Лиги чемпионов, где уступила французскому «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за вингера «Милана» Рафаэла Леау.