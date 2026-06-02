В Аргентине раскрыли ответ «Спартака» на предложение «Индепендьенте» по трансферу Барко

«Спартак» отклонил первое официальное предложение «Индепендьенте» по полузащитнику Эсекьелю Барко, сообщает издание Orgullo Rojo, специализирующееся на освещении информации об аргентинском клубе.
Как сообщается, аргентинский клуб пытался оформить переход игрока в формате аренды, однако условия сделки не устроили руководство москвичей, и предложение было отвергнуто.
Таким образом, переговоры по возможному возвращению Барко в «Индепендьенте» на данном этапе приостановлены.
При этом отмечается, что дальнейшее развитие ситуации может зависеть от позиции самого футболиста. Ему предстоят переговоры с представителями «Спартака», в ходе которых он может поднять вопрос личных и семейных обстоятельств, чтобы попытаться повлиять на решение клуба.
