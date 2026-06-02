Сборная легенд Англии обыграла сборную Мира в благотворительном матче и завоевала трофей

В воскресенье, 31 мая 2026 года, в Лондоне состоялся 15-й благотворительный футбольный матч Soccer Aid. Сборная Англии встретилась с командой World XI (сборной Мира) в рамках сбора средств для организации UNICEF.

Игра завершилась победой сборной Англии со счётом 3:2, что позволило родоначальникам футбола поднять над головой трофей Soccer Aid.

Сборную Англии возглавлял Гарри Реднапп, а сборной Мира руководил Усэйн Болт. На поле также вышли Уэйн Руни, Неманья Матич, Джо Харт, Жорди Альба, Димитар Бербатов, Майкл Эссьен и другие легенды.

Матч Soccer Aid, проходящий под эгидой Unicef, является крупнейшим в мире благотворительным футбольным событием с участием знаменитостей.

Встречи проводят с 2006 года. Общий счёт серии — 8-7 в пользу команды World XI.

После этой игры была собрана сумма в £ 16,4, что стало рекордом.

