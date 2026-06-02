Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот узнал об увольнении во время планирования предсезонной подготовки — The Athletic

Слот узнал об увольнении во время планирования предсезонной подготовки — The Athletic
Комментарии

Стали известны новые подробности о субботнем увольнении Арне Слота с поста главного тренера «Ливерпуля».

По информации The Athletic, в субботу утром спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз сообщил Слоту данную новость. Слот не ожидал такого решения — он продолжал активно участвовать в переговорах по планам предсезонной подготовки и летней трансферной кампании. Специалист обсуждал с игроками их планы на лето и подготовку к следующему сезону до субботнего дня, веря, что у него появится возможность исправить допущенные ошибки.

Кроме того, Арне договорился с Этьенном Рейненом, своим бывшим помощником в «Фейеноорде», о его присоединении к тренерскому штабу этим летом.

Хьюз и генеральный директор FSG по футболу Майкл Эдвардс ранее заявляли, что будут поддерживать Слота, учитывая обстоятельства, которые способствовали ухудшению результатов «Ливерпуля». Однако, проанализировав ситуацию на неделе после окончания сезона, они пришли к выводу, что необходимы перемены, принимая во внимание настроение как в раздевалке, так и среди фанатов.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам минувшего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

Материалы по теме
Арне Слот отправил прощальное послание «Ливерпулю» после своего увольнения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android