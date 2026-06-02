Слот узнал об увольнении во время планирования предсезонной подготовки — The Athletic

Стали известны новые подробности о субботнем увольнении Арне Слота с поста главного тренера «Ливерпуля».

По информации The Athletic, в субботу утром спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз сообщил Слоту данную новость. Слот не ожидал такого решения — он продолжал активно участвовать в переговорах по планам предсезонной подготовки и летней трансферной кампании. Специалист обсуждал с игроками их планы на лето и подготовку к следующему сезону до субботнего дня, веря, что у него появится возможность исправить допущенные ошибки.

Кроме того, Арне договорился с Этьенном Рейненом, своим бывшим помощником в «Фейеноорде», о его присоединении к тренерскому штабу этим летом.

Хьюз и генеральный директор FSG по футболу Майкл Эдвардс ранее заявляли, что будут поддерживать Слота, учитывая обстоятельства, которые способствовали ухудшению результатов «Ливерпуля». Однако, проанализировав ситуацию на неделе после окончания сезона, они пришли к выводу, что необходимы перемены, принимая во внимание настроение как в раздевалке, так и среди фанатов.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам минувшего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».