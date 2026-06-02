Мусаев: раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о проведении чемпионата мира — 2026, участие в котором впервые в истории примут сразу 48 сборных.

«Буду стараться следить, но мне не нравится формат турнира. В детстве, юности я смотрел все матчи чемпионатов мира 1994, 1998 годов. Рисовал таблицы, записывал голы. Ожидание каждой игры было праздником. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Всё размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.