Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Мурад Мусаев поставил «Краснодару» оценку за сезон-2025/2026

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поставил оценку чёрно-зелёным за минувший сезон. «Быки» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ и уступили в Суперфинале Фонбет Кубка России «Спартаку». Чемпионом страны стал «Зенит».

— И какую оценку вы бы поставили себе лично и команде за сезон?
— Я думаю, оценки должны ставить вы, а не мы себе (улыбается). Но точно знаю, что была проделана большая работа. Конечно, пятёрку поставить нельзя, потому что остановились в шаге от одного и другого трофея. Но твёрдую четвёрку — можно, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

