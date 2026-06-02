Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев подробно разобрал ключевое поражение «Краснодара» в РПЛ — от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев разобрал ключевое поражение «быков» в рамках Мир РПЛ от московского «Динамо». Чёрно-зелёные уступили бело-голубым в матче 29-го тура, после чего утратили лидерство в чемпионате. Чемпионом России в итоге стал «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Перед этой игрой стояла дилемма: ставить ли Дугласа в состав? После травмы икроножной мышцы он пропустил довольно долгий промежуток. Мы форсировали его восстановление. До этого Аугусто сыграл 30 минут с «Динамо» в Кубке. Я понимал, что он не готов, и в чемпионате выпустил на замену. Считаю, это решение было верным. Проблем в опорной зоне мы не испытывали.

У меня нет ответа [что и почему пошло не так], потому что игра с «Динамо» в целом по качеству складывалась достаточно хорошо. Мы повели в счёте, потом пропустили несвойственный для себя, очень простой гол. Возможно, в этом эпизоде Никите Кривцову не хватило навыков флангового футболиста. Он немножко упустил Касереса, дал ему сделать прострел. И в штрафной немного неправильно позиционно сыграли два центральных защитника. Диего Коста должен был успевать сблизиться и помочь Кривцову, а он остался в полупозиции. Тормена упустил Тюкавина. Но это рабочие моменты. Они бывают в каждом матче. Нельзя всегда играть идеально. Каких-то вопиющих ошибок не было. Дальше всё было под нашим полным контролем. Создали два-три стопроцентных момента. Было ещё несколько подходов и стандартов, из которых можно было больше выжимать. Конечно, задним числом думаешь, что можно было выпустить в составе Дугласа Аугусто и Жубала. Но глобальных ошибок я не вижу. Моментов было создано много — просто они не были реализованы», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Серебряный» сезон был даже качественнее «золотого». Год «Краснодара» — глазами Мусаева
