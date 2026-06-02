Мусаев: бывали бессонные ночи, но мне понравилось моё состояние на протяжении всего сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал особенным прошлый сезон, а также рассказал, что ему понравилось своё ощущение на протяжении минувшей кампании. «Быки» заняли второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. Чемпионом страны стал «Зенит».

— Уже немного выдохнули после безумного сезона или недели для этого недостаточно?

– Глобально, конечно, нескольких дней мало. Сейчас такой период, когда жизнь поменялась. То каждый день ездил на работу, а сейчас сидишь дома, анализируешь какие-то вещи, что-то пересматриваешь, смотришь цифры фитнеса, статистики. Конечно, о том, чтобы полностью отдохнуть, пока речи нет. Но хочу сказать, что глобально мне понравилось моё состояние на протяжении всего этого сезона. Я чувствовал в себе много энергии и сил. Безусловно, бывали бессонные ночи и тяжёлые ситуации, но я с большой радостью ехал на работу и проводил там много времени, общаясь с футболистами, штабом, руководством. Это был особенный сезон. Только от концовки остался осадок из-за результата, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.