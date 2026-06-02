Главная Футбол Новости

«Топор войны зарыт». Тренер «Краснодара» Мусаев — о конфликте с ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о напряжённых отношениях с представителями ЦСКА по ходу прошлого сезона. В первом круге Мир РПЛ армейцы сыграли с «быками» вничью 1:1, во втором чёрно-зелёные обыграли красно-синих 3:2.

«Для меня ответный матч с ЦСКА был особенным. Тут уже вопрос был не в содержании, а в принципе. Вы же помните, что произошло в Москве? Скандал с болельщиками и реакция на него клуба очень разозлили всех нас.

В официальном заявлении писали, что Сперцян был задействован в расистском скандале, хотя было признано, что Эдик ничего не говорил. Что я наехал на Челестини, хотя я сам позвонил ему и потом публично признал, что не должен был чего-то говорить. Про Кордобу вообще придумали, что его не любят болельщики всех клубов. Как можно говорить за всех?! Плюс прозвучали заявления некоторых футболистов, якобы «Краснодар» ведёт себя как-то не так. Мы должны были ответить на написанное и сказанное — на поле. И после победы не сказали по этому поводу ни одного слова. Хотя у меня такое желание было. Однако мы промолчали и пошли дальше.

Меня даже больше крупного счёта и красивых голов (второй — вообще один из лучших в истории «Краснодара») порадовало, как мы готовились к этому матчу и как его провели в плане давления, контроля игры, ментальности. Это было самое главное. Могло, конечно, не получиться. В первом матче ЦСКА по делу переиграл нас. В Москве они показали лучшую игру, в Краснодаре — мы. Глобально эта история уже забыта. Топор войны, образно говоря, зарыт. Но для меня этот матч остался особенным», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

