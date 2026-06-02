Мусаев объяснил, чем весна-2025 принципиально отличалась от весны-2026 для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, чем весна-2025 принципиально отличалась от весны-2026 для «быков». По итогам позапрошлого сезона чёрно-зелёные выиграли Мир РПЛ, в кампании-2025/2025 «Краснодар» стал вторым.

«В чемпионский сезон у нас тоже была не самая длинная скамейка, и также не обошлось без травм. Но мы в начале марта вылетели из Кубка и в дальнейшем имели недельный цикл подготовки практически перед каждым матчем. Сейчас же весной у нас был не один кубковый матч, а четыре (не считая Суперфинала). Плюс чемпионат оказался на неделю короче, с одним туром посреди недели. Если в прошлом году мы спокойно работали в недельном цикле, то сейчас у нас было пять недель с тремя играми за семь-восемь дней. Это главное отличие от «золотого» сезона. За счёт характера, единения, дисциплины мы добивались результата в важнейших матчах сезона, но было видно, в том числе в игре со «Спартаком», что усталость накопилась», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.