Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев выбрал MVP сезона-2025/2026 в Премьер-Лиге

Тренер «Краснодара» Мусаев выбрал MVP сезона-2025/2026 в Премьер-Лиге
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выбрал лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона.

— Эксперты, тренеры в один голос называют Кордобу лучшим игроком прошлого сезона. Согласитесь с этой оценкой?
— Конечно, 100%. Во-первых, он лучший бомбардир. Но Кордобу неправильно оценивать только по голам. Посмотрите, сколько черновой работы он проделывает, сколько мячей сохраняет и как часто мы выходим из обороны через него. Думаю, по количеству единоборств Джон вообще первый в лиге. Люди порой на плечах у Кордобы проводят большую часть матча. Всё это в комплексе с 17 голами и пятью ассистами делает его MVP сезона. Но для меня очень важны и другие его качества — дух и менталитет победителя. Те слова, которые он подбирает и транслирует в раздевалке и на тренировках. Он эмоциональный человек и постоянно хочет побеждать. Говоря об MVP, не можем не отметить и Сперцяна, набравшего лучшую свою статистику, — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

