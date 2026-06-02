Мусаев: в «серебряном» сезоне «Краснодар» проделал даже лучшую работу, чем в «золотом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в этом сезоне «быки» проделали лучшую работу, чем в предыдущем. Год назад чёрно-зелёные выиграли Мир РПЛ, по итогам сезона-2025/2026 команда Мусаева стала второй.

«Я не отвлекаюсь на прессу и другие внешние факторы. По внутренним ощущениям, в «серебряном» сезоне мы проделали даже лучшую, более качественную работу, чем в «золотом». К сожалению, в футболе так бывает, что где-то мяч попадает в штангу и прокатывается по линии, а где-то проходит на два сантиметра левее или правее и залетает в сетку. Хотя работа командой в обоих случаях была проделана большая. Нам просто не хватило каких-то сантиметров в отдельных матчах», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.