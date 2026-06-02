Мурад Мусаев: мы играем на пределе — «Краснодару» нужна свежая кровь

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команде необходимо усиление. По итогам прошлого сезона «быки» заняли второе место в Мир РПЛ.

«К нам в команду тяжело зайти сразу. Тому же Джованни понадобилось достаточно много времени на адаптацию, чтобы выйти на тот уровень, которого мы ожидали. Дуглас зашёл быстро — сама по себе его позиция подразумевает высокий интеллект. Он очень умный футболист: понимает игру, ведёт её. И ему сразу зашли те требования, которые мы предъявляем. Облегчило адаптацию большое количество ребят из Южной Америки. Дуглас сразу почувствовал себя комфортно в «Краснодаре». Хотелось бы каждый сезон внедрять одного-двух таких игроков в состав. Как бы хорошо мы ни выступали в последние годы, мы играем на пределе. Свежая кровь нужна для дальнейшего развития», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.