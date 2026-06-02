Мурад Мусаев назвал главное условие трансфера капитана «Краснодара» Сперцяна в Европу

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал главное условие трансфера капитана и полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в Европу. Сперцян — воспитанник академии «Краснодара».

«Наверное, когда я только пришёл в команду, его этот ажиотаж утомлял. Все почему-то говорят, что Эдик должен обязательно уехать. Но он же не находится в застое — наоборот, развивается, ставит рекорды, выиграл титул. Этот сезон у него вообще рекордный по статистике. Три года Сперцян признавался лучшим полузащитником РПЛ — думаю, и в четвёртый признают. Мне кажется, он ещё года два назад по-другому стал смотреть на эти вещи. Научился не нервничать, не переживать. Мы много об этом говорим, и Эдик понимает: если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич, скорее всего, пойдёт ему навстречу. Если же этого не произойдёт, и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности — это тоже отличный путь. Я уверен, Эдик наслаждается каждым днём своей карьеры здесь» — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.