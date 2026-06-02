Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов

Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «канонирами» и «ПСЖ». Победу во встрече одержали парижане, переигравшие «Арсенал» в серии послематчевых пенальти.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«На мой взгляд, игра была достаточно скучной и закрытой, она шла по сценарию «Арсенала». Удивило, что болельщиков «ПСЖ» было видно и слышно, они были яркими, жгли файеры, а болельщики «Арсенала» были очень тихие и спокойные», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Для «Пари Сен-Жермен» эта победа в Лиге чемпионов стала второй за всю историю существования клуба. «Арсенал» никогда не выигрывал этот трофей.

