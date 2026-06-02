Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «канонирами» и «ПСЖ». Победу во встрече одержали парижане, переигравшие «Арсенал» в серии послематчевых пенальти.

«На мой взгляд, игра была достаточно скучной и закрытой, она шла по сценарию «Арсенала». Удивило, что болельщиков «ПСЖ» было видно и слышно, они были яркими, жгли файеры, а болельщики «Арсенала» были очень тихие и спокойные», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Для «Пари Сен-Жермен» эта победа в Лиге чемпионов стала второй за всю историю существования клуба. «Арсенал» никогда не выигрывал этот трофей.