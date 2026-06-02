«Пусть звонит, переводит бабки». Смолов — о проигранной ставке в 1 млн рублей на финале ЛЧ

Экс-нападающий «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о проигранном 1 млн рублей после ставки, что «Арсенал» не забьёт «ПСЖ» в основное время финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой парижской команды (1:1, 4:3 пен.).

«Ставка была сделана в поддержку Матвея [Сафонова], соответственно. Я не расстроился, потому что Матвей кубок выиграл, Лигу чемпионов забрал, играя уже в составе, и выручил. Ну, что? Кай Хаверц – красавец. Я два раза был на финалах, два раза он забивал, поэтому пусть звонит, переводит бабки», — сказал Смолов на YouTube-канале «Острые шипы».

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте встречи.