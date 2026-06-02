Никитин оценил назначение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Российский экс-футболист Алексей Никитин отреагировал на новость, что Дмитрий Игдисамов утверждён на посту главного тренера ПФК ЦСКА. Ранее специалист занимал этот пост с приставкой «исполняющий обязанности». Но недавно он получил полноценное назначение, подписав контракт на два года.

«Он уже 15 лет является тренером. Выпустил из молодёжки половину того состава ЦСКА, который сейчас играет в основной команде на ведущих ролях. Однозначно у него есть хороший контакт с коллективом. Хорошо, что у него подобрался довольно обширный тренерский штаб, где есть на кого опереться. Можно пожелать только удачи, а дальше время покажет», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».