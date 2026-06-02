Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Паршивлюк объяснил, что помешало «ПСЖ» победить «Арсенал» в основное время в финале ЛЧ

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк объяснил, что помешало «ПСЖ» победить «Арсенал» в основное время в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Встреча завершилась победой парижской команды (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Пауза на водопой. Казалось, что очень жарко. У футболистов «ПСЖ» начало сводить ноги. У всех практически, даже у Витиньи. Все замены были вынужденные: Дембеле, Хвича [Кварацхелия], Витинья… Поэтому я думаю, что если бы не было такой жары, возможно, «ПСЖ» додавил бы в основное время, без пенальти. Слишком сложно было бы «Арсеналу» сидеть в глухой обороне. Что касается индивидуального мастерства [игроков «ПСЖ»] — это какой-то запредельный уровень. Даже такую насыщенную оборону они могут вскрывать», — сказал Паршивлюк на YouTube-канале «Острые шипы».

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.

