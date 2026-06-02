Гришин поделился ожиданиями от матча Россия — Буркина-Фасо

Известный российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче сборной России с Буркина-Фасо. Игра пройдёт 5 июня в Волгограде.

«Само 62‑е место (в рейтинге ФИФА) говорит о том, что эта команда [сборная Буркина‑Фасо] не очень сильная. Нельзя сказать, что нашей сборной предстоит лёгкий матч, но это та встреча, в которой нужно выигрывать. В плане тактики и технического оснащения нашей сборной не будет так сложно. А вот в плане физики им придётся попотеть, потому что ребята из сборной Буркина‑Фасо крепкие и пытаются играть в атакующий футбол», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».