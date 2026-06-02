Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Президент «Реала» Перес: прибудут новые звёзды и новые приобретения

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал подписание новых игроков для клуба в летнее трансферное окно.

«В ближайшие несколько дней я подробно расскажу о различных проектах, которые мы реализуем для будущего «Реала» в спортивной, социальной и экономической сферах. Прибудут новые звёзды и новые приобретения. Мы знаем, какие усиления нам нужны, и они будут здесь в следующем сезоне, в футболке «Реала», — приводит слова Переса AS.

В прошедшем сезоне мадридский «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 86 очков. Победителем турнира стала «Барселона», у которой 94 очка в активе.

