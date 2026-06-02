Мурад Мусаев раскрыл планы «Краснодара» на летнее трансферное окно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл планы чёрно-зелёных на летнее трансферное окно. По словам специалиста, скорее всего, «быки» не будут затевать масштабную перестройку.

«Думаю, если все лидеры останутся, много трансферов на вход не будет. Хотелось бы добавить двух футболистов, которые сразу зашли бы в состав. Если же кто-то из основных игроков уйдёт, соответственно, это потянет за собой ещё приобретения. На данный момент о предложениях нашим лидерам мне ничего не известно. Поэтому прямо сейчас мы нацелены на два трансфера», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона в Мир РПЛ. Чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.