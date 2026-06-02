Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
Полиция Канады конфисковала контрафактную экипировку на $ 2,5 млн в преддверии ЧМ-2026

Представители правоохранительных органов канадского Торонто конфисковали контрафактную футбольную экипировку на $ 2,5 млн в преддверии чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает Reuters. По данным источника, изъято было более 16 тыс. футболок и флагов с логотипами ФИФА, а также два поддельных кубка чемпионов мира.

В полиции сообщили, что в связи с этим делом были задержаны двое мужчин, им предъявили обвинения. В Торонто пройдут шесть матчей ЧМ-2026, в том числе первая игра сборной Канады с Боснией и Герцеговиной 12 июня.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. Участие в турнире примут 48 сборных.

