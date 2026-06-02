Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
«Это не совсем про футбол было». Мамаев — об игре «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался об игре «Арсенала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «ПСЖ». Встреча завершилась победой парижской команды (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Мне очень бросилось в глаза то, что группа атаки вообще никаким образом не пыталась атаковать. Мне не понятна в этой ситуации роль Саки и Троссарда. Ребята вообще были без атакующих действий, ничего не могли сделать. Такое ощущение было, что игроки «Арсенала», когда они мяч получали, то ждали: «Ребят, пожалуйста, подержите хоть чуть-чуть мяч». Они даже не хотели открываться. С точки зрения какой-то атакующей темы это не совсем про футбол было. Хотелось посмотреть на какую-то остроту, а здесь… Я с 10-й минуты, наверное, поймал себя на мысли, что невозможно против такого «ПСЖ» не получить хотя бы один момент [у своих ворот]», — сказал Мамаев на YouTube-канале «Острые шипы».

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.

