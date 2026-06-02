Гришин: моя позиция не меняется — в ЦСКА должен работать топовый тренер

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился позицией по поводу главного тренера для армейской команды. Накануне ЦСКА утвердил на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова.

«Моя позиция не меняется — в ЦСКА должен работать топовый тренер. Ситуация говорит, что либо у клуба нет денег, либо хороший тренер не пошёл в ЦСКА. Назначили Игдисамова и назначили. Мы будем болеть за клуб. Всё равно, кто тренирует, но выбор неочевидный. Команда будет бороться с четвёртое по восьмое место — другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.