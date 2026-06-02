Стало известно условие, при котором Барко готов продлить контракт со «Спартаком» — Clarin

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил о готовности продлить контракт с красно-белыми. Взамен футболист запросил годичную аренду в «Индепендьенте», сообщает Clarin.

Футболист через агента направил официальное письмо в «Спартак» с просьбой положительно рассмотреть предложение «Индепендьенте» об аренде. Действующее трудовое соглашение полузащитника с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2027 года.

Главная причина желания футболиста отъезда в Аргентину связана с семьёй. Барко хочет быть ближе к своей дочери и активно работает над поиском решения, которое устроит всех. Отмечается, что такое предложение рассматривается как выгодный вариант для российского клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отклонил предложение аргентинского клуба.

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Футболист уже выступал за «Индепендьенте» с 2016 по 2017 год.