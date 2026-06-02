Иванов: Игдисамов — российский специалист, который знает ЦСКА изнутри

Известный российский экс-футболистов Олег Иванов, ранее завершивший игровую карьеру, поделился позицией по поводу главного тренера для армейской команды. Накануне ЦСКА утвердил на посту главного тренера Дмитрия Игдисамова. В концовке сезона-2025/2026 специалист работал в клубе в качестве исполняющего обязанности.

«Николич и Челестини были с опытом, но они иностранцы. Было непонятно, чего от них ждать. Вот и дождались… Ничего плохого нет в назначении Игдисамова. Это российский специалист, который знает команду изнутри. Неплохой вариант, достойный», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.