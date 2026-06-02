Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
В «Динамо» объявили о пополнении тренерского штаба Сандро Шварца

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о пополнении штаба главного тренера первой команды Сандро Шварца. Немецкий специалист возглавил бело-голубых в конце мая этого года. Ранее он уже работал в «Динамо» — с 2020-го по 2022-й.

«Пепе, Иван Карандашов и Гильерме Гуэрра войдут в штаб Шварца в «Динамо». Пепе станет руководителем направления перформанса — он уже работал в нашем клубе с начала 2020 года по конец 2022-го. С февраля 2025-го испанский специалист входил в тренерский штаб казанского «Рубина».

Иван Карандашов работал в основной команде «Динамо» с июня 2020 года по февраль 2026-го, а последние несколько месяцев провёл в «Динамо-2». Гильермо Гуэрра был директором по видеоаналитике бело-голубых в сезоне-2022/2023. Ранее в штаб Сандро Шварца вошёл его многолетний ассистент Волкан Булут. О других изменениях в штабе сообщим в ближайшее время», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

