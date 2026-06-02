«Пари НН» объявил об уходе трёх футболистов

«Пари Нижний Новгород» официально объявил об уходе трёх футболистов, которые выступали за команду на правах аренды. Стан нижегородцев покинули Олакунле Олусегун, Егор Смелов и Алекс Сарфо. Они вернулись в «Краснодар», «Динамо» и «Арис» соответственно.

«ФК «Пари НН» благодарит футболистов за игру. Мы желаем Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба нижегородцев.

Напомним, Олусегун провёл за «Пари НН» 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету Смелова 17 матчей и две результативные передачи. Сарфо провёл за «Пари НН» 14 матчей.