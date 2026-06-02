Хорватия — Бельгия. Прямая трансляция
«Судейство было безобразное». Мамаев — о матче «ПСЖ» — «Арсенал» в финале ЛЧ

Известный российский экс-футболист Павел Мамаев высказался о судействе в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Мне не очень понравилось судейство в финале. Судья, мне кажется, плохо отработал. Начиная даже с первого тайма, когда он не дал подать угловой «Арсеналу». Ну, по мне это… Ты хоть раз такое видел за сезон? Все привыкли, что доводят атаку до конца и ты вот именно в финале обрубаешь. Потом, пенальти в дополнительное время на Мадуэке. Тоже сомнительно. Он даже смотреть не стал. Судейство, я считаю, было безобразное. По мне, судья немножко поддушивал «Арсенал». Было ощущение, что судья такая заметная фигура. А когда судья заметная фигура, это значит что-то идёт не так», — сказал Мамаев на YouTube-канале «Острые шипы».

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.

